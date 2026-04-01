Se lanzó la Escuela Municipal de Atletismo gratuita

DEPORTES

Con el objetivo de promover el deporte social y el acompañamiento en la formación de nuevos talentos.

La Dirección de Deportes de la Municipalidad puso en marcha la Escuela Municipal de Atletismo, una propuesta para chicos y jóvenes en Mercedes, de manera libre y gratuita que ya se encuentra en funcionamiento en la ciudad.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Asociación Atlética Mercedes y tiene como sede el predio del Polideportivo Martín Rodríguez, donde se realizan las actividades.

La escuela está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, y las clases se dictarán los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 18:00 a 20:00 horas.

“La propuesta busca no solo incentivar la práctica deportiva, sino también generar un ámbito de contención, aprendizaje y desarrollo físico, consolidando al atletismo como una herramienta de inclusión y crecimiento para los jóvenes de Mercedes”, afirmaron desde la organización.