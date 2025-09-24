Una caminata nocturna invita a conectar con la naturaleza en la Reserva Arroyo Balta

En el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, la comunidad de Mercedes tiene una cita imperdible con la naturaleza.

Será el próximo sábado 27 de septiembre, a las 20 horas, con la realización de una “Caminata Nocturna” abierta y gratuita por la Reserva Natural Municipal Arroyo Balta, una iniciativa que busca fomentar el aprendizaje y la conexión con el medio ambiente a través de los sentidos.

La propuesta, promocionada bajo el lema “aprendiendo y agudizando nuestros sentidos en una linda aventura”, invita a vecinos y visitantes a experimentar la primera área protegida del partido de Mercedes desde una perspectiva diferente: la nocturna. El encuentro no requiere inscripción previa, solo se pide a los asistentes llegar con “ganas de disfrutar y respetar” el espacio natural.

Para garantizar una experiencia segura y placentera, los organizadores recomiendan a los participantes asistir equipados con linterna o frontal de cabeza, repelente de insectos, calzado cerrado y ropa cómoda adecuada para caminar por senderos naturales.

El punto de encuentro será en la Ruta Nacional N° 5, kilómetro 85.

Esta caminata será una oportunidad ideal para familias, grupos de amigos y amantes de la naturaleza para reflexionar sobre la importancia de la conciencia ambiental de una manera vivencial, observando la vida silvestre y los sonidos del ecosistema después del anochecer.