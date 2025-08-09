Tomás Jofré celebra la Fiesta de la Galleta de Campo

Este domingo, con entrada libre y gratuita, Tomás Jofré se viste de fiesta para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de la Fiesta de la Galleta de Campo, un evento que ya es un clásico del turismo rural y gastronómico en la región.

“Ubicado a tan solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, este destino conocido por su identidad culinaria invita a disfrutar de una jornada libre y gratuita en la Plaza Domingo Silvano, con propuestas para toda la familia” mencionaron desde la Dirección de Turismo.

Desde las 10 de la mañana, habrá competencias entre panaderías locales, destacándose la reconocida calidad de nuestros productores. Además: artesanos, salame quintero, cerveza artesanal, juegos infantiles y mucho más.

También se contará con shows de Mili Vallejos, Escuela Municipal de Tango, La Última Junta, Escuela Estrella del Sur, Hermanos del Camino y show para la niñez con Ventolina.

La Fiesta de la Galleta de Campo es organizada por la Municipalidad de Mercedes y pone en valor la cultura local, el trabajo de los pequeños productores y la riqueza turística de Tomás Jofré, una joya gastronómica cada vez más elegida por quienes buscan escapadas cercanas, accesibles y con identidad bonaerense.

“Mientas el turismo cae en todo el país, en Mercedes, gracias a una decisión firme de nuestro intendente Ustarroz de seguir invirtiendo en fiestas populares, se sostiene y crece” así que “estamos sumamente agradecidos” señaló Francisco Dinova, Director de Turismo.