SOS HABITAT: Comunicado de Prensa (Proyecto de Código de Ordenamiento del Territorio de Escobar

Te agradecemos la difusión y firma de la petición! Las Reservas del Partido de Escobar en peligro de desaparecer!

Decenas de organizaciones rechazan cambios en las Reservas del Partido por quitarle su protección o asignarle usos incompatibles con su preservación”

Más de veinte organizaciones ambientales y sociales (1) advierten que el nuevo proyecto de Código de Ordenamiento del Territorio, elaborado por el poder ejecutivo municipal, y remitido al Concejo Deliberante hace meses atrás, introduce importantes cambios en las Reservas Naturales y Culturales del Partido, quitándoles la protección o que tienen el potencial de generar impactos negativos sobre éstas, sin haber respetado que en todas las etapas del proceso de toma de decisiones relativas al ordenamiento del territorio, se debe asegurar la participación informada del público (Ley N° 27.566).

A su vez, se descartó el proceso de evaluación de impacto ambiental previo, exigencia legal mínima, que incluye efectuar diversidad de estudios (ambientales, sociales, arqueológicos, paleontológicos, etc.) y la participación ciudadana institucionalizada (a través de audiencia o consulta pública), con el fin de asegurar el resguardo del ambiente, que incluye la esencial protección de las áreas de reservas ambientales, culturales y patrimoniales, y en consecuencia garantizar la calidad de vida de la población (Ley N° 25.675).

A través de este nuevo proyecto de COT se les quitó la protección a: “La Reserva Ambiental La Cañada, La Estancia Los Arenales y la Reserva El Talar de Belén.” A tal fin se excluye a las tres reservas del apartado de Reservas Ambientales del nuevo proyecto de COT (2), lo que representa una clara violación al principio de no regresión en materia ambiental (3). Para acceder al comunicado de prensa completo ingresa a: https://www.facebook.com/share/p/1BczzKzUSv/

También podes compartir el comunicado en Instagram: https://www.instagram.com/p/DNfvoJHMc8_/

Para firmar la petición ingresa a: https://www.change.org/p/escobar-firmemos-en-defensa-de-la-poblaci%C3%B3n-los-humedales-y-el-agua