SOS HABITAT: Charla en escuela secundaria 14

😀Hoy participamos de una charla sobre nuestro grupo ambiental y sobre los ecosistemas en el partido de Mercedes en la escuela secundaria número 14. Estuvimos con los estudiantes de 1er año y con 6to de la primaria 1.

🦕🐢Entre los temas hablados mencionamos la reserva del arroyo Balta, los humedales, la Megafauna prehistórica, la flora y fauna del pastizal pampeano, el río Luján, el agua dulce, entre otros.

👏Agradecemos a la profesora @rominamaguicha por su invitación y a la secundaria por recibirnos.

Todos los interesados pueden escribirnos al correo asociacionsoshabitat@gmail.com para coordinar futuras actividades.