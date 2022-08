Se viene una nueva muestra en el Colegio de Arquitectos

BOLETIN CAPBA 5 – GACETILLA DE PRENSA

El viernes 12 de Agosto a las 20:30 hs, se inaugurará en la Sede Distrital del Colegio de Arquitectos de la provincia de Bs As Distrito 5, (Av. 30 Nª 564, Mercedes), una nueva muestra colectiva de arte. Como todos los años , el Coordinador de este ciclo es el Arq. Sebastián Bocca.

Quienes expondrán serán los artistas Amparo Martinet, con su muestra titulada “Distopía de un bosque patagónico » y Juan Ferrandis con su muestra titulada “Punto de partida”, el día viernes 12 de agosto del corriente año 2022 a las 20:30 hs en dicha Sede. La muestra es de dibujos y acuarelas

Amparo Martinet:

Título de la muestra: Distopía de un bosque patagónico

En las obras que conforman la muestra «Distopía de un bosque patagónico» abordo, mediante la técnica del dibujo, paisajes distópicos compuestos por los árboles quemados en los incendios forestales ocurridos durante los últimos años en los bosques primarios patagónicos. Los árboles muertos de pie se configuran en el paisaje como el último eco del desastre ambiental, consecuencia de un mundo en peligro producto del accionar humano.

El conjunto de obras forma parte del proyecto artístico Resistencia Sensible en el cual concibo mi práctica artística como un modo sensible de producir conocimiento a partir de lo cotidiano, los territorios que habito y los seres con los que estuve en contacto durante toda mi vida; la misma me surge como una necesidad de tomar conciencia frente a el presente terrenal dañado que nos toca vivir.

Juan Ferrandis:

“Punto de partida” es una muestra que llega para establecer el tiempo y espacio exacto en el que el artista se manifiesta como tal, experimentando una nueva forma comunicativa.

Las obras nacen desde colores puros y pinceladas despojadas de academicismos, interactuando con trazos naturales que devuelven de manera metafórica a los dibujos de la niñez, donde la frescura es la nota dominante de todo ser.

Ese es el punto de partida desde el cual Ferrandis intenta acentuar un momento determinado, cargado de tensiones disonantes que, a su vez, encuentran la calma de un juego experimental y altamente gratificante.

“Punto de partida” es nacer. Es servirse del arte para crecer y desarrollarse. Es, en definitiva, empezar a caminar.

El acceso a la muestra es libre y gratuito y se podrá visitar también de Lunes a Viernes de 8 a 13hs y de 14 a 16hs. Cierre 26/08