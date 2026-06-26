Esteban Bullrich renunció al PRO

POLÍTICA

Su renuncia se da a través de una extensa publicación en sus redes, en la que sostuvo que la conducción del partido priorizó la conveniencia política por sobre la responsabilidad ética.

“Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen”, escribió Bullrich en su carta difundida ayer y con fecha del 24 de junio. El dirigente señala que no se trata de “diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política”, sino de “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

El exministro de Macri, señaló que su enfermedad (Esclerosis Lateral Amiotrófica conocida como ELA) lo obligó a repensar prioridades. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, escribió. Permanecer en el partido “implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.

Sobre el caso Adorni dijo: “la protección brindada fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

Bullrich reconoció la trayectoria compartida con Macri y le agradeció haber “impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino”.

El dirigente cerró su mensaje con un deseo hacia el partido que integró desde sus orígenes: que el PRO “pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.