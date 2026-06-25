Ustarroz encabezó entrega de viviendas: “Es un día de enorme felicidad”

SOCIEDAD

El intendente Juani Ustarroz expresó su “orgullo y felicidad” al encabezar una nueva entrega de viviendas a familias de la ciudad.

Se trató de un acto en el que estuvo acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.

“Estos son días de enorme felicidad por lo que representa que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia. Y es un orgullo que desde la municipalidad podamos aportar nuestro granito de arena para que eso ocurra”, manifestó el jefe comunal.

“En estos tiempos difíciles, en que la crisis económica provoca tanta angustia, poder avanzar en nuestro plan habitacional es para destacar. Por eso quiero agradecer el constante apoyo de la Provincia, con el gobernador Axel Kicillof y la ministra Silvina Batakis, y también el enorme compromiso de los trabajadores municipales y las cooperativas”, añadió.

En esta ocasión se entregaron las llaves y el acta posesoria de cuatro viviendas, que se agregan a las seis adjudicadas el año pasado y a las diez que se sumarán entre octubre y noviembre. El plan se completará con la finalización de otras 18 en el marco del Programa Bonaerense II que se desarrolla entre los barrios Favaloro y Ravello.

Las viviendas son de alrededor de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos habitaciones, cocina-comedor y baño completo, y están construidas sobre lotes con redes de electricidad y agua. La Provincia aporta también bibliotecas y macetas aportadas por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y libros del Instituto Cultural bonaerense.

Por su parte, Batakis dijo: “Estas viviendas representan el inicio de una nueva etapa en la vida de cada una de las familias porque tener su casa propia es la verdadera libertad”.

“Por eso, desde la Provincia de Buenos Aires, junto a nuestro gobernador, Axel Kicillof, seguimos haciendo un enorme esfuerzo para mantener activa nuestra política habitacional y transformar la vida de cada vez más bonaerenses”, concluyó.