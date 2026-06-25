Kicillof envió a la Legislatura los proyectos de salud y “ley Rappi”

POLÍTICA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió a la Legislatura bonaerense tres proyectos de ley.

Dos son referidos al sistema de salud y el tercero, para establecer un marco legal para los trabajadores de plataformas digitales.

Las tres iniciativas presentadas por Kicillof toman estado parlamentario el día de hoy, al mismo tiempo que muchos otros proyectos que fueron ingresando a lo largo del año, porque hasta ahora el Senado provincial permaneció paralizado.

Uno de los proyectos del gobernador dispone la creación de un laboratorio provincial de medicamentos para proveer insumos esenciales y marcar precios de referencia en el mercado.

La otra iniciativa relativa al aspecto sanitario es la que crea un Sistema Integrado de Salud en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se incorpora la “ley Rappi”, un proyecto elaborado este año por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que busca garantizar un piso de derechos para los repartidores de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya y trabajadores de otras plataformas, como Uber y Cabify.

La iniciativa había sido adelantada ya en 2023, pero tuvo un alto rechazo por parte de los propios trabajadores del sector.