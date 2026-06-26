Se viene una nueva edición del “Paseo del Vino”

SOCIEDAD

El exitoso ciclo une el trabajo entre el sector público y privado tendrá su presentación en la Pizzería Piano Piano.

Allí se expuso lo mejor que tendrá la próxima edición, la cual se realizará el viernes 3 y sábado 4 en las instalaciones de nuestro histórico Teatro Argentino.

Con entrada libre, pública y gratuita, se podrá vivir no solo los grandes atractivos ya conocidos, sino también las novedades de esta 7.° edición.

La presentación contó con la presencia de las y los productores locales que conforman el exquisito recorrido de viñedos y vinotecas de la zona; entre ellos, Bodega Media Hectárea, Viñedo Nueva Corinema, Bodega Las Hijas, Viñedo Familia Zunino y Bodega Pampa.

Desde el área de Turismo destacaron “el crecimiento del sector y la consolidación de la ciudad como un punto emergente del vino bonaerense”, siendo este un espacio productivo con cada vez más reconocimiento.

Como es habitual, la venta de cupones cuenta con promociones y beneficios:

Preventa anticipada: $20.000 (ya disponibles en los comercios adheridos).

Venta en boletería: $25.000 (durante los días del evento).

Las vinotecas locales encargadas de la comercialización y el asesoramiento previo son Páramo, Dionisio, Malbec y Almacén 1812.

Habrá actividades con DJ en vivo y la mejor gastronomía a cargo de Kumori Sushi, Restaurante La Maloka, Restaurante Puerta Negra, Bar Beirut, Pizzería Piano Piano, Pastelería Mirtha Bazán, Restaurante Almacén Laurino, Fusión de Sabores y Restaurante El Triángulo.

Además, para quienes deseen conocer más sobre los viñedos durante dichas jornadas, habrá un recorrido técnico y turístico por las fincas productoras de la zona. La experiencia tiene un costo de $50.000 y requiere reserva previa. Los interesados deben agendar su lugar enviando un mensaje directo a la línea telefónica 2324683390.