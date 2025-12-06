Se realizó un encuentro por la seguridad vial junto a Estaciones de Servicios

La Secretaría de Seguridad local mantuvo un encuentro de gestión y planificación con responsables de distintas Estaciones de Servicios de la ciudad.

En ella, ante todo se remarcó en la importancia del cumplimiento de las normas, entre las que destacó la preocupación por la normativa de utilización de casco para quienes circulen en motos a la hora de cargar combustible.

Operativos: la Secretaría de Seguridad realiza operativos en los que se verifican los estados legales de las motocicletas, el comportamiento en comunidad y el uso de casco, medidas que impactan en la comunidad y especialmente el cuidado de la vida.

Medida: vale aclarar que las Estaciones de Servicio, por ordenanza, no pueden cargar combustible si el conductor de la moto no posee casco. Es clave esta medida cuente con el acompañamiento de cada casa comercial.

Desde Seguridad dijeron que el encuentro fue “sumamente productivo” y destacaron que “se encontró un excelente punto de dialogo y trabajo en conjunto, tanto por estas medidas de seguridad vial como así también otras de interés en común, como la seguridad ciudadana, el cuidado del espacio público compartido y medidas de prevención de distinto índole”.

Por último se hizo énfasis en que la Secretaría de Seguridad tiene como habitual este tipo de acciones en comunidad, donde trabaja con distintas instituciones, áreas comerciales, industriales, referentes sociales y barriales, aquellos sobre los temas de interés de la ciudadanía y que repercuten, independendientemente del trabajo con las herramientas propias del área.