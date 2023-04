Se realizó el tradicional Acto por Malvinas a 41 años de la guerra

2 DE ABRIL

Frente al monumento Veteranos y Caídos de Malvinas se llevó a cabo unconcurrido y emotivo acto por el 2 de abril. El Centro de Veteranos de Mercedes encabezó el conmovedor y sentido encuentro de identidad nacional y memoria por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Participaron abanderados de diferentes escuelas, instituciones, vecinos y referentes sociales. Roberto Estévez y Marcelo De Cunto fueron los oradores principales. El intendente Ustarroz también expresó unas palabras alusivas.

Marcelo De Cunto al tomar la palabra agradeció “a cada uno de los presentes” y destacó “cada vez es más difícil. A través del intendente quiero agradecer a todos los presentes y en especial a cada docente y alumnos. Nosotros hace 41 años que venimos peleando solos para que Malvinas no se olvida. Con el tiempo lo logramos. Hoy es un ejemplo. Hay muchísima gente” y “para que sea así es necesario un apoyo del Estado. Ahora es impresionante como han cambiado en los colegios estas actividades. Es impresionante lo que saben los chicos y chicas de Malvinas. Quiero volver a felicitar a los docentes por ello” remarcó el ex veterano.

Destacó “los pibes de Malvinas son los 649 muertos que quedaron allá” y dijo “quiero nombrar al soldado Luna y Balvidares que son mercedinos” para recibir un amplio y cerrado aplauso de los presentes.

Mencionó que “este año se cumplen 40 años de democracia. No nos olvidemos nunca de Malvinas, pero también peleemos por la democracia, que es fundamental para que un país crezca” afirmó.

Roberto Estévez recalcó “tener en la memoria a los que estuvieron y quedaron allá, estando eternamente custodiando las islas, nuestro homenaje es para ellos, nuestros verdaderos héroes a 41 años de la guerra” y “gracias intendentes por acompañarnos, a cada colegio, a cada uno de los que siguen transmitiendo la historia” comentó y reiteró la invitación a visitar el Centro de los Veteranos, frente a terminal donde se dan charlas y visitas educativas y culturales.

El intendente Juan I. Ustarroz comentó la nutrida asistencia “una de las madres dijo recién que siempre acompañará a su hijo y eso es uno de los sentimientos de los sentimientos más lindos” y que “eso es la memoria, volver a pasar por el corazón a personas, momentos”.

“Cuando hablamos de una guerra es trauma, dolor, sufrimiento. Y hoy estamos todos acá para abrazar al que fue a Malvinas, al familiar, a quienes están acompañando” como así también “reconociendo a todo el sistema educativo, a los jóvenes, por es importante educar, conocer, comprender, qué fue y es Malvinas, conocerlos a ellos y la causa Malvinas que sea de unidad para nuestro pueblo”, afirmó el jefe comunal.

Antes de finalizar destacó que “las Malvinas son argentinas, no son inglesas, nos la robaron y de eso no hay ninguna duda” e invitó a que “años tras año debemos ser más, con más propuestas y encuentros porque a pesar del sufrimiento tenemos que estas más unidos que nunca”.

Hubo un gran acompañamiento y varias ofrendas florales colocadas en el monumento de Avenidas 29 y calle 50, como pocas veces antes. También se vivió una bendición a instancias del Padre Hernán, de iglesia San José.