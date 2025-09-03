En la Pulpería de Cacho Dicatarina se realizó el lanzamiento de la 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Estuvieron presentes el intendente Juani Ustarroz, el embajador de la fiesta Eduardo “Wado” de Pedro y, especialmente, las y los productores de salame quintero, quienes son los grandes protagonistas de esta celebración que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Parque Municipal Independencia.

El primero en tomar la palabra fue Francisco Dinova, director de Turismo, quien agradeció “a las y los representantes de otras fiestas por estar presentes y apoyar” y destacó: “Son muchísimas décadas de celebrar este producto que es nuestro emblema. Nos estamos preparando desde principios de año con mucha expectativa”.

Señaló además: “La fiesta será nuevamente en nuestro Parque Municipal Independencia, el 12, 13 y 14 de septiembre. Vamos a pasarla realmente muy bien. Esperamos e invitamos al turismo y a cada vecino y vecina, con un acceso muy popular”.

En representación de los productores también hubo testimonios. Paola Hidalgo, de Don Quico, expresó: “Cincuenta años no se cumplen siempre, así que estamos muy contentos y emocionados por esta fiesta. Agradecida también a mis colegas que, durante tantos años, hicieron cada vez más grande esta celebración”.

Por su parte, Amanda Berro —siempre recordando al querido Carlos Berro— confesó que no suele tomar la palabra, pero destacó: “Siempre esperamos la fiesta del salame y tenemos mucho que agradecer al municipio y a sus trabajadores, por tantos años, y a cada productor. Nosotros ya tenemos la tercera generación. Hoy no está Juan Carlos, pero debe estar más que feliz, porque los chicos, aun siendo muy jóvenes, llevan adelante la producción. Queremos invitar al público a que venga, que no se la pierda”.

El embajador de la fiesta, Eduardo “Wado” de Pedro, contó que hace apenas unos días estuvo en Corrientes con salame mercedino, invitando a degustar y a participar de la celebración.

Recordó también uno de los momentos más trascendentes: “Cuando le di salame a nuestro queridísimo Papa Francisco. Hicimos conocido, un poquito más, internacionalmente, a nuestro salame quintero”.

“Son 50 años de una tradición que nos enorgullece, que nos une y que nos hace mejores como pueblo y como comunidad”, expresó el intendente Juani Ustarroz.

Finalmente, el jefe comunal remarcó: “Esta fiesta simboliza mucho. Serán tres días muy importantes y muy lindos para nuestra ciudad. Vamos a poner todo el esfuerzo, como siempre”.

No dejó de agradecer “a cada productor y productora, a las y los trabajadores municipales y a toda una comunidad que, unida, construye esta gran fiesta”.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 en la categoría general y $3.000 para jubilados y pensionados. Los menores de 12 años y las personas con discapacidad ingresarán sin costo. Además, se recordó que el evento es pet friendly y que se permite llevar reposeras, equipos de mate y lo que se desee para disfrutar del gran predio del Parque Municipal Independencia.