Se inauguró el nuevo SUM del Club Los Carteros

ESFUERZOS COMPARTIDOS

El Club Los Carteros dio un paso fundamental en su crecimiento institucional con la inauguración oficial de su nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM).

La obra fue concretada a través del programa municipal “Esfuerzos Compartidos”, y se la bautizó con el nombre de la “Familia Zacagnino” en homenaje a referentes históricos de la entidad, simbolizando el valor del trabajo mancomunado entre el Estado local y las instituciones para fortalecer la inclusión social, la contención de las infancias y la unión barrial.

El encuentro contó con el tradicional descubrimiento de la placa conmemorativa y el corte de cinta junto a una importante concurrencia de integrantes de la comunidad deportiva y familias del barrio. Encabezando el acto junto al intendente Juan Ignacio Ustarroz, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Jorgelina Silva; el concejal Santiago Altube, el subsecretario de servicios públicos, Luís Ponce; y por parte de la Dirección de Deportes —área que coordina la articulación del programa— Pablo Massa, entre otros funcionarios municipales y directivos de la institución.

Alcides Píriz, presidente del club, destacó el legado humano que forjó a generaciones en la institución y agradeció tanto a los equipos municipales como a los formadores que marcaron su camino.

El cierre de los discursos estuvo a cargo del intendente Juan Ignacio Ustarroz, quien resaltó el rol protector de los clubes barriales en los tiempos actuales y felicitó a la comisión y a los jóvenes que colaboraron levantando la estructura con sus propias manos: “Las cosas cuando se hacen con honestidad y de corazón, no fallan. Ver a una nena y a un nene con una pelota les da vida a los clubes. El deporte te aleja de las cosas malas, te acerca a gente buena y te enseña valores para la vida. Hoy el consumo y las problemáticas sociales afectan a muchas familias; por eso invertimos en el deporte, para que los chicos y las familias estén acá adentro, contenidos y unidos”.

Ustarroz concluyó trazando una analogía futbolera sobre la construcción colectiva: “Ayer fue el cumpleaños de Maradona (30 de octubre) y siempre se decía ‘la pelota al 10’, pero la selección de Messi demostró que, por más 10 que tengas, siempre se necesita un equipo que acompañe. Este club tiene un enorme equipo de personas que trabajan desde el corazón y con hechos concretos”.