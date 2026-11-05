León XIV prepara su histórica gira por Sudamérica tras un fuerte mensaje social en el Vaticano

El Santo Padre viajará este viernes a Uruguay, Argentina y Perú. Ayer miércoles, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, remarcó la importancia de la economía al servicio del hombre y el rol del Estado en la búsqueda del bien común.

En las vísperas de lo que será una de las giras pastorales más esperadas de los últimos tiempos, el Sumo Pontífice se dirigió de manera especial a los fieles de habla hispana congregados en la Plaza de San Pedro. Durante la audiencia general de este miércoles 4 de noviembre, el Papa no solo delineó los ejes conceptuales de su magisterio social, sino que también aprovechó la oportunidad para pedir el acompañamiento espiritual de la comunidad ante su inminente partida hacia Sudamérica.

En su catequesis, el Obispo de Roma propuso una profunda reflexión basada en los capítulos III y IV de la Constitución pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, enfocados en la vida económico-social y la comunidad política.

“La dimensión social no solo forma parte de la naturaleza humana, sino también de nuestra fe en Cristo”, afirmó con firmeza, conectando de forma directa la vivencia de la fe con el compromiso con la justicia social.

El Pontífice rescató un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. En este sentido, advirtió que la actividad económica debe desarrollarse poniendo al trabajo humano en el centro y que la autoridad civil, sin importar la forma histórica que adopte la comunidad política, tiene una obligación irrenunciable: “El ejercicio de la autoridad civil debe realizarse siempre en función del bien común”.

Rumbo a Sudamérica: el pedido de oración del Papa

El momento de mayor entusiasmo en la plaza se vivió cuando el Santo Padre dedicó un saludo directo a los peregrinos de lengua española, confirmando la agenda que lo traerá de regreso a su tierra natal y a los países vecinos.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú”, anunció formalmente, desatando aplausos entre los presentes. El viaje genera una enorme expectativa en la región, que se prepara desde hace meses para recibir la bendición apostólica.

Antes de concluir, el Papa encomendó los frutos de esta travesía a la oración de todos los creyentes: “Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, finalizó, impartiendo la bendición y agradeciendo la calidez del pueblo fiel.

Con las valijas listas y un mensaje cargado de contenido social, Sudamérica se prepara para vivir jornadas de profunda renovación espiritual a partir de este fin de semana.