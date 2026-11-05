El Gobierno implementará un operativo especial por la visita del Papa León XIV

TRANSPORTE

El Gobierno Nacional informó que implementará un operativo especial de transporte, en el marco de la visita del papa León XIV al país.

Se reforzarán colectivos y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y extendidos y viajes gratuitos para 24.000 voluntarios.

En coordinación con las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras anunciaron que los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hs hasta la noche del miércoles 11; a su vez, los servicios ferroviarios funcionarán con ese esquema el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos por los distritos.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde las 00 hs del lunes 9 y durante toda la madrugada, además de extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Por razones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18 hs hasta el inicio de los servicios del jueves 12; asimismo, durante determinadas franjas del lunes 9 y martes 10, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos, con cabeceras temporales en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

También, el Gobierno Nacional le entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE para que los voluntarios designados utilicen gratuitamente colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive.

Además, se llevará a cabo un operativo de colectivos para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján durante el lunes 9 y el martes 10.

Solicitan verificar y planificar los traslados con anticipación, consultando los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías, así como los de la Ciudad y de la PBA, para conocer los horarios especiales y las modificaciones de los servicios.