Productores queseros mercedinos continúan su capacitación en la UNLU

PRODUCCIÓN

Tras completar el tercer encuentro de formación técnica, restan dos jornadas hacia fin de año y ya se trabaja en la agenda 2027 para la definición de un queso con sello mercedino.

El programa de profesionalización y desarrollo para los elaboradores lácteos de Mercedes dio un nuevo paso en la Universidad Nacional de Luján (UNLu). En el marco del convenio de cooperación suscripto entre el intendente Juan Ignacio Ustarroz y el rector de la casa de altos estudios, Walter Panessi, los productores locales participaron de la tercera jornada técnica de capacitación, con asistencia perfecta y un marcado nivel de entusiasmo e intercambio.

La propuesta, coordinada e impulsada desde la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Producción, a cargo de Martín Boragno, tiene como epicentro la Planta Piloto de Alimentos del CIDETA en la UNLu —referente técnico nacional en materia láctea—. Allí, los elaboradores combinan instancias formativas de aula con prácticas directas de manufactura, trazabilidad, control de materia prima y perfeccionamiento en quesos de masa blanda, semidura y dura.

Más allá de la articulación entre el Municipio y la universidad pública, el motor fundamental del programa viene siendo la respuesta activa y el compromiso de los propios establecimientos.

“La respuesta de los productores superó ampliamente todas las expectativas. Vinieron todos, están súper enganchados y demuestran en cada encuentro unas ganas enormes de perfeccionarse, de incorporar tecnología y de compartir experiencias entre pares”, señaló Martín Boragno.

En ese sentido, el titular de producción local subrayó el rol de la política pública del distrito: “Para la gestión municipal, esto representa una apuesta concreta a la producción de calidad, que no solo defiende el valor agregado en origen, sino que potencia el empleo genuino y dinamiza el comercio mercedino. Ver cómo se organiza este grupo es también un espejo y un impulso para otros entramados productivos de nuestra ciudad”.

Desde el Municipio, como así también los técnicos de la UNLu y los elaboradores ya iniciaron la planificación de las líneas de trabajo para el año próximo. El gran objetivo estratégico trazado para la continuidad del programa será avanzar en la formulación, tipificación y desarrollo de un queso con identidad mercedina propia, un producto insignia que distinga a la producción artesanal e industrial del partido.