PBA presentó sus políticas alimentarias en un congreso latinoamericano

NUTRICIÓN

Las políticas de alimentación escolar y primera infancia que impulsa PBA, fueron parte del XXI Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN 2026).

Convocado por UNICEF Argentina, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad participó del encuentro a través de la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto, quien compartió las experiencias de la gestión provincial en la promoción de entornos alimentarios saludables y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante su exposición, Cacciutto presentó las principales líneas de trabajo que impulsa el Gobierno bonaerense bajo la gestión de Axel Kicillof.

Entre las experiencias compartidas, destacó el trabajo conjunto con UNICEF para mejorar los entornos alimentarios en las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), espacios de cuidado y atención integral para niñas y niños. Estas acciones, impulsadas por la cartera que conduce el ministro Andrés Larroque, se complementan con la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que promueve el desarrollo de políticas locales para garantizar derechos, fortalecer las capacidades de los municipios y generar condiciones que favorezcan una alimentación adecuada.

Otro de los ejes centrales de la presentación fue el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una política que la Provincia viene fortaleciendo desde 2020, y que actualmente alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes de 11.739 establecimientos educativos bonaerenses.

Durante 2026, la Provincia destinó una inversión mensual superior a los 70 mil millones de pesos al SAE y continuó con la entrega de equipamiento, que ya alcanzó a más de 8.000 establecimientos educativos, con una inversión acumulada superior a los 10 mil millones de pesos.

La participación bonaerense permitió compartir a nivel regional los avances de las políticas alimentarias que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a partir de la articulación entre el Estado provincial, los municipios y organismos internacionales como UNICEF.