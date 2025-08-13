Se inauguró el Anfiteatro Municipal

El Anfiteatro Municipal ya inaugurado, será un espacio para la cultura, el arte y el encuentro familiar. Realizado íntegramente por trabajadores municipales, jerarquizó la esquina de 42 y 29, en el predio del Complejo Cultural La Trocha.

Desde hace años se deseaba contar con este espacio para el arte y la cultura. Ideado por distintos actores culturales y la Municipalidad, comenzó a soñarse hace un par de años. Con mucho esfuerzo y compromiso, finalmente se logró gracias al labor de las y los trabajadores municipales, “quienes fueron responsables de la planificación, diseño y construcción en todas sus dimensiones”.

 

Si bien no hubo un acto tradicional, sí se realizó un momento de exposición sobre la nueva obra. Juan I. Ustarroz, intendente municipal, sostuvo: “Quiero agradecer y felicitar a cada cooperativista y trabajador municipal por esta gran y destacada obra. La planificaron, diseñaron y construyeron íntegramente ellas y ellos, en equipo, con corazón y esfuerzo, pensando en toda su comunidad”. También expresó: “Es un honor, una enorme satisfacción estar inaugurando este anfiteatro, que es el espacio de encuentro de la cultura, del espacio público, de la comunidad y del Estado”.

 

También, destacó “la importancia de la cultura” y añadió: “Cada uno debe poner lo mejor de sí para, a través del arte, la cultura, la educación y el deporte, construir una sociedad mejor”.

 

Siempre buscando “que nuestro pueblo sea feliz, compartir un mate, pasarla bien”, resaltando que la cultura contribuye al bienestar y la salud mental.

 

Por su parte, Eduardo “Wado” de Pedro también presente, sostuvo: “Quiero agradecer la invitación para compartir la inauguración de una gran obra para las familias, el arte, la educación y la cultura de nuestra ciudad”, recordando que años atrás formó parte de los equipos que iniciaron el proceso de recuperación del predio.

