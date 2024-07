Se conmemoró el 9 de Julio en Plaza San Martín

Con una nutrida asistencia, especialmente de escuelas, se conmemoró un nuevo aniversario de la Independencia Argentina. El encuentro fue en Plaza San Martín, al pie del monumento del prócer que le da nombre. El intendente Juan Ustarroz y Matías Montenegro, estudiante de historia, tomaron la palabra.

Hubo también colocación de palmas a instancias del Municipio, el Concejo Deliberante y el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

Exposición

Matías Montenegro, a la hora de tomar la palabra, además de hacer un recorrido por la historia y la efeméride del día comentó que “en esta ocasión, los invito a reflexionar el hecho no como algo del pasado, sino como una oportunidad de usar el ejemplo otorgado por estos personajes, que, aunque distantes en sus pensamientos, dejaron de lado sus diferencias y lograron materializar su objetivo, ser libres” y “es nuestra tarea conservar eso que tanto costó conseguir, recordando con profundo honor y gratitud las acciones realizadas por estos notables patriotas”

Comunidad

Más adelante Montenegro expresó que “recuperar la memoria de aquellos involucrados en el proceso independentista, además de los próceres, es problematizar el lugar de lo común en la construcción de la identidad nacional, convocándonos a indagar acerca de la necesidad de pensar un proyecto colectivo que parta del reconocimiento de las diversidades existentes. Pero, ¿quiénes son esos hombres y mujeres que tomaron esa decisión? Pues, no fueron solo los próceres. Distintos estamentos sociales se encargaron de representar los sueños e ideales de la patria que merecía su libertad. Entre ellos encontramos a la plebe, a los negros y afrodescendientes, a las mujeres que se encargaron de concretizar un sueño común. Hoy, todos nosotros somos herederos de ese legado, y para reivindicar lo conseguido por aquellos héroes, nos encontramos ante la tarea de seguir construyendo una Argentina unida, justa y solidaria, trabajando por alcanzar un futuro mejor, sin desentendernos de los valores conseguidos mediante luchas y mucho sacrificio, entendiéndolos como una inspiración para nuestro presente y nuestro porvenir”

Diversidad

Por su parte el intendente Ustarroz remarcó que “como decía Matías” además de “reconocer a los próceres, “está bien y es necesario sumar a quienes a veces no tienen ese lugar en la historia, que es el pueblo. Y cuando hay un proceso exitoso, como fue la Independencia, hay todo un conjunto de actores que aportan su granito de arena para edificar esa realidad”

Educación

“Y Jorge Eduardo nos hablaba hoy de la Independencia y la Interdependencia. Y nos hablaba cuando hacía referencia a la Independencia, las dependencias que hoy tenemos. Hablaba de la dependencia de las adicciones, hablaba de la dependencia del Fondo Monetario Internacional, hablaba de la violencia, hablaba de distintas formas con las cuales todavía no somos totalmente independientes. Vemos a veces la dependencia cultural en un mundo globalizado donde a veces se empieza a perder nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra historia. Y las sociedades en el mundo con la globalización tienden a uniformarse. Donde el que rige un poco el gusto es el mercado y no la realidad efectiva de cada uno de los pueblos. Y en estas dependencias, ¿con qué nosotros podemos romper esas dependencias? Con la educación. Claramente una herramienta es la educación” relató respecto a lo vivido en el Te Deum.

Unidad

“Y tenemos que encontrar cada vez más razones que nos puedan unir, tenemos que aprender a convivir en la diversidad porque el ser humano es diverso. Y ahí está la riqueza, está en la naturaleza. Cuando en la naturaleza hay mucha diversidad, hay mucho desarrollo y mucho crecimiento. Bueno, en las sociedades pasa lo mismo. Cuando somos capaces de poder, sobre la base de nuestra interdependencia, porque nadie solo puede salvarse, nadie solo puede ser feliz, nadie solo puede trabajar, construir una sociedad mejor. Y creo que el mejor homenaje a quienes lucharon por nuestra independencia es seguir en ese proceso, es seguir construyendo independencia, soberanía política, que es la capacidad que tenemos de decidir” dijo.

Construir

Antes de finalizar expresó que “y para tener capacidad política de decidir hay que tener capacidad de encuentro, de ser fraternales, de poder escucharnos y fundamentalmente de poder hacer. Quise poner algunos ejemplos, y por suerte son muchísimos, y cada quien de ustedes puede encontrar y buscar el ejemplo que le guste para poder demostrar que todo no está perdido, para poder demostrar que como sociedad tenemos cosas muy buenas también, que tenemos una hermosa historia, que tenemos un hermoso país, que tenemos una hermosa ciudad, y que si nos unimos más y somos capaces de trabajar, de identificar qué es lo más importante que tiene un pueblo, que tiene una nación, que tiene un país, realmente vamos a encontrar ese camino. Y lo debemos hacer fundamentalmente por los más chicos. Lo debemos hacer para poder construir y dejar una ciudad y un país mejor al que nosotros recibimos. Porque son tiempos difíciles, no en la Argentina, sino también en el mundo, donde esta dificultad reside tal vez en el aislamiento que el ser humano empieza a tener la dependencia cada vez más grande a las nuevas tecnologías, pensar la felicidad solamente desde la acumulación del consumo y de la mercancía, y perder de vista lo elemental, que es el encuentro con las personas, no con los individuos, y esas personas que construyen comunidad, construyen felicidad”