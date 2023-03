Rodríguez Larreta junto a Santilli en Expoagro: “En el campo está el futuro de la Argentina”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional, Diego Santilli, participaron este miércoles de Expoagro, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, junto al intendente, Manuel Passaglia,

Acompañados por la presidenta del Consejo Social de la Ciudad, Cynthia Hotton, los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) recorrieron la feria y hablaron con distintos productores y empresarios.

“En el campo está el futuro de la Argentina”, afirmó Rodríguez Larreta, en una ronda de prensa que brindó esta tarde en la calle principal de la ciudad. El precandidato a presidente de JxC sostuvo que “junto con la industria agroalimenticia, son de los motores del desarrollo y de la recuperación del país”.

Además, en relación a la Expo, recalcó: “Vengo todos los años y me voy con energía positiva porque, aun sabiendo que fue un año difícil, que el clima no ayudó y que hay zonas del país muy golpeadas, acá ves innovación, tecnología, inversión, futuro».

El mandatario destacó el rol del campo en el ingreso de divisas al territorio nacional: “Genera el 70% de las exportaciones y tienen un plan para aumentarlas un 50% más en cuatro años. Imaginen el desarrollo que eso generaría. Se acaban los problemas con los dólares”. En esa línea, expresó que al sector hay que “ayudarlo, impulsarlo y darle previsibilidad en el tiempo”.

Sobre la brecha cambiaria dijo: “Es uno de los grandes frenos que tiene el campo. Cobran la mitad por los dólares, sumado a las retenciones. Es un golpe enorme. Hay que trabajar para reducirla y eliminarla lo antes posible, pero para eso se necesita un plan de desarrollo integral y no sólo una medida mágica”.

Sobre la situación con el narcotráfico en Rosario y en referencia a las medidas del Gobierno Nacional, expresó que “tendrían que haber mandado a muchos más gendarmes”, y detalló sus propuestas: “Que las Fuerzas Armadas, el Ejército, vayan a las fronteras, para liberar a los gendarmes y destinarlos a las zonas más calientes de la droga, empezando por Rosario y San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Segundo, hay que hacer algo ya con las cárceles. No puede ser que los capos mafia de la droga estén dirigiendo sus bandas desde ahí. Tercero, hay que ocupar los cargos de la Justicia Federal. Hay fiscales, camaristas y jueces que no están ocupados. Por otro lado, hay que hacer un plan más integral para fortalecer la policía. Lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y el mensaje es que se puede. No crean lo que dijo Aníbal Fernández de que “perdimos la batalla contra los narcos”.

Por su parte, Santilli, reconfirmó que acompañará a Rodríguez Larreta desde su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires “con el convencimiento de que somos un equipo de trabajo – más allá de nuestra amistad de muchos años-, con ideas, propuestas y planes”.

Santilli anticipó tres claves del plan para los bonaerenses: “El primer eje es el sector productivo. De 135 municipios, 128 tienen actividad agroindustrial. Buenos Aires representa un tercio de la superficie sembrada, tienen el 40% de las cabezas de ganado, 36% de las exportaciones de la Argentina, 50% de la producción industrial, 60% de la industria automotriz y 70% de la alimenticia. El segundo es la educación. No hay forma de salir adelante si no hay educación para que los chicos puedan tener mejores oportunidades. Y el tercero, la seguridad. Hemos transformado con Horacio la seguridad de un lugar donde había 5,5 homicidios por cada 100 mil habitantes y ahora está en 2,8; es la segunda ciudad del continente con menos homicidios. Todos los delitos a la baja. Las tres bandas de narcotraficantes presas”.

Expoagro es una de las muestras anuales más importantes del sector agropecuario argentino. Durante la visita, los mandatarios visitaron los stands de 9 de Julio, Energy, Crucianelli, Akron, IpesaSilo, Yomel y encabezaron un encuentro con jóvenes. Además, mantuvieron una reunión con el intendente local y el diputado provincial, Santiago Passaglia.

Durante la jornada, también estuvieron presentes: la presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la provincia de Buenos Aires, Maricel Etchecoin; y el presidente de la Juventud Nacional del PRO, Pedro Roulet.