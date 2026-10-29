Bianco apuntó nuevamente contra Milei: “Ojalá entienda qué significa que la gente no llega a fin de mes”

POLÍTICA

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial.

Bianco cuestionó los recientes dichos del presidente Javier Milei acerca de las dificultades económicas de las familias argentinas. “Como el Presidente se toma todo en un sentido muy literal, le preparamos un tutorial para explicarle”, señaló Bianco.

Entre otras cosas, el ministro de Gobierno destacó que el estimador mensual de la actividad económica (EMAE) muestra una caída del 2,7% desde agosto de 2023 hasta la actualidad, y que este indicador registra en lo que va de 2026 el cuarto peor desempeño económico desde su inicio en 1993 (sólo superado por las caídas de los años 1995, 2001 y 2020), entre otros datos que expresó.

“Ojalá que con estos datos el presidente Milei entienda lo que significa que la gente no llega a fin de mes. Muchas personas regularon y achicaron sus consumos, perdieron sus ahorros y luego se endeudaron para poder llegar a fin de mes. La sociedad no se endeuda para comprarse una casa, un auto o electrodomésticos, lo hace para comprar productos de la canasta básica”, afirmó Bianco.

Por otra parte, el ministro de Gobierno criticó las recientes decisiones del Gobierno nacional en materia de política exterior vinculadas a la Cuestión Malvinas. En ese sentido, Bianco cuestionó los cambios de posición del gobierno de Milei: “Lo que no se puede explicar es que un día no les importen las Malvinas, que después se hagan los primeros malvineros, pero que cuando los llama el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, frenen las leyes porque eso dificulta el accionar de sus empresas”.

Finalmente, Bianco también manifestó el repudio del Gobierno de PBA por las recientes agresiones verbales del presidente Milei contra trabajadores de prensa: “Amenazó de muerte a cinco periodistas, algo muy grave y que no tiene antecedentes desde la vuelta de la democracia. Repudiamos los dichos del Presidente, nos solidarizamos con los periodistas que fueron atacados y también expresamos una preocupación general y genuina por lo que está sucediendo”, cerró Bianco.