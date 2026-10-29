PBA ratifica el compromiso para regular el trabajo en plataformas

EMPLEO REGISTRADO

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, participó en la jornada «Trabajo decente, plataformas e informalidad. Plan Integral Bonaerense, Convenio OIT 193 y desafíos para una nueva agenda laboral».

El encuentro se realizó en el auditorio de FOETRA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Correa estuvo a cargo del cierre del Panel II, dedicado a la agenda legislativa para el futuro del trabajo.

El Proyecto de Ley Provincial de Regulación e Inspección del Trabajo mediante Plataformas Digitales es impulsado por el ministerio de Trabajo bonaerense, y en este marco se buscó impulsar el debate para la ratificación e implementación del Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina.

Correa explicó: “Frente a las directivas del Gobierno nacional de subordinarse a esquemas precarizadores, la provincia de Buenos Aires con la conducción del gobernador Axel Kicillof, asumió un rol protagónico en defensa de los derechos de los repartidores y choferes, y elaboramos este proyecto de ley en consonancia con el Convenio 193 de la OIT”.

Durante su exposición, el Ministro destacó la importancia de las políticas públicas impulsadas por el ex presidente Néstor Kirchner, en un nuevo aniversario de su fallecimiento: “Los trabajadores le debemos muchísimo, sus políticas significaron el paso de la teoría a la justicia social real, como fue la restitución del proceso paritario a través del Decreto 392/03”.}

Esta jornada de análisis y debate reunió a representantes de la OIT, legisladores nacionales y provinciales, referentes de centrales sindicales y gremios de sectores como el transporte, el reparto, las telecomunicaciones y la economía del conocimiento, entre otras actividades susceptibles de ser mediadas por plataformas.

En la jornada se destacó la importancia histórica de que la OIT haya construido, mediante el diálogo tripartito, el primer estándar internacional específicamente destinado al trabajo en plataformas, y el rol de la Provincia en materia de inspección, fiscalización, seguridad e higiene y protección de quienes trabajan en su territorio.

El Panel I abordó los nuevos estándares de la OIT, la experiencia de la provincia de Buenos Aires y la negociación colectiva en las nuevas formas de trabajo. Estuvo moderado por la asesora ministerial Lilia Alonso y contó con las exposiciones de la jefa de Gabinete del ministerio de Trabajo bonaerense, Cecilia Cecchini, el presidente de CONSITEL y secretario General de FOETRA Buenos Aires, Claudio Marín, la oficial técnica de instituciones de mercados inclusivos de la OIT, Larraitz Lexartza, el delegado de FOETRA y responsable de Innovación IT en el Datacenter de ARSAT, Ezequiel McGovern, el secretario de la Actividad de la Asociación Gremial de Computación, Juan Manuel Padilla, y la secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo de la CGT, Vanesa Nuñez. De manera virtual, participó Antonio Loffredo, integrante de la Comisión de Plataformas en representación de los trabajadores en Ginebra.

En el Panel II, moderado por Cecchini, expusieron junto a Correa los diputados nacionales Hugo Moyano (h) y Hugo Yasky, y la diputada provincial Ana Luz Balor. Allí se abordaron la ratificación del Convenio 193, la regulación de plataformas y las políticas contra la informalidad.