Hacia el parque paleontológico en la reserva arroyo Balta. PARTE 1

Desde hace varios años, los ex integrantes de la agrupación Amigos del río Luján y hoy, algunos integrantes de SOS HÁBITAT, Jorge Petrocelli y Ricardo Bartolomeo , han tenido la idea de armar un parque paleontológico en la reserva municipal arroyo Balta.

Hace 2 años atrás, presentamos al municipio un proyecto de ordenanza para poder llevar a cabo este proyecto.











Entendemos que la situación de los últimos años y del presente en materia económica, hizo difícil poder llevar a cabo este proyecto y que haya podido ser apropiado por parte del municipio para trabajar en las áreas de cultura, turismo y articular con la escuela de arte ( como se hizo allá en los ´90 con el gliptodonte que se encuentra en el museo Carlos Ameghino).

No obstante, compartimos este proyecto para que pueda ser tomado en un futuro no tan lejano, para poder revalorizar nuestro patrimonio paleontológico y nuestra identidad como mercedinos.

Hoy , uno de los ejemplares que realizó Ricardo Bartolomeo fue llevado a la reserva del Balta, esperando ser cuidado por quienes la visitan y quién dice, que alguna vez sea acompañado por otras réplicas de megafauna prehistórica.

Les dejamos un video de lo que fue parte de armado del gliptodonte.



Y agradecemos enormente a Jorge Petrocelli por sus ideas en este proyecto, su aporte económico para poder obtener los materiales, a Ricardo Bartolometo por la gran valiosa labor artística y paciencia que nos tuvo en estos años. A Vivi y Monica del museo de CsNaturales por aportar bibliografía a Ricardo para poder realizar de la forma más exacta la réplica. A los chicos de la reserva del Balta por sumarse en esta iniciativa y al personal de ambiente del municipio por el traslado del gliptodonte.