Colegios privados bonaerenses: autorizan aumentos de hasta el 3% en noviembre y diciembre

EDUCACIÓN

El Gobierno de PBA aprobó un nuevo cuadro arancelario para los establecimientos de gestión privada con aporte estatal.

AIEPA advirtió que persisten costos salariales que las instituciones no logran recuperar y expresó su preocupación por el impacto financiero de esta situación durante el verano.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), los aranceles podrán incrementarse hasta un 3% en noviembre y hasta otro 3% en diciembre, de acuerdo con los cuadros correspondientes a cada categoría de establecimiento.

La medida se reflejará en las boletas que recibirán las familias a comienzos de noviembre. La actualización había sido solicitada por AIEPA ante la Dirección General de Cultura y Educación, luego de los acuerdos salariales alcanzados por el Gobierno provincial con los docentes.

Si bien la autorización representa una actualización de los ingresos de las instituciones, desde la Asociación señalaron que el mecanismo vigente no permite compensar íntegramente los mayores costos que deben afrontar los establecimientos.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones generan diferencias económicas que quedan a cargo de los colegios.

“Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, señaló.

Según estimaciones de la entidad, los importes que las instituciones no pudieron recuperar representan aproximadamente el 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Zurita mencionó como ejemplo que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre. Además, las instituciones no tienen permitido efectuar cobros retroactivos para compensar esa diferencia.