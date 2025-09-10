Recuperan en San Pedro una moto robada en Mercedes

La encontraron abandonada en una esquina de esa ciudad. El robo fue denunciado el pasado viernes 5.

Personal policial de la Estación de Policía Comunal de San Pedro encontró una motocicleta 110 cc en la intersección de las calles Cruz Roja y Fray Cayetano Rodríguez de esa ciudad.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 5 de septiembre, solicitado por la UFI N°10 de Mercedes en el marco de una causa por robo a un vecino de nuestra ciudad.

El procedimiento permitió recuperar el vehículo y ponerlo a disposición de la Justicia, bajo la intervención de la UFI N°7 de San Pedro, que continuará con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.