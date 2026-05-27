AEFIP Mercedes celebró el 53º aniversario de su Convenio Colectivo

La Asociación de Empleados de la Administración Fiscal e Impositiva (AEFIP) Seccional Mercedes conmemoró un nuevo aniversario de la firma de su Convenio Colectivo de Trabajo y el día del “Trabajador Fiscal”.

El evento logró congregar a más de 300 afiliados llegados desde las distintas localidades que componen la jurisdicción de la seccional.

El festejo, que sirvió como punto de reencuentro para los trabajadores de la región, contó con la fuerte presencia de delegaciones de Chivilcoy, Luján, Bragado, Pilar, Zárate, San Nicolás y Pergamino, entre otros distritos. Durante la jornada, además de compartirse el tradicional almuerzo, se entregaron las distinciones a los agentes que cumplieron entre 20 y 40 años de servicio en el organismo, así como también los reconocimientos a quienes alcanzaron la jubilación.

Un momento de profunda carga política y gremial se vivió al reivindicar la situación de la oficina de San Pedro, una dependencia histórica de la seccional que fue cerrada de manera arbitraria por el ejecutivo nacional y cuyo edificio hoy permanece abandonado. A pesar del desmantelamiento físico y operativo de la sede, los representantes y trabajadores de San Pedro dijeron presente en Mercedes, recibiendo el respaldo unánime y el aplauso de todos sus compañeros.

Al momento de los discursos, el Secretario General de AEFIP Seccional Mercedes, Juan Martín Andrés, subió al escenario acompañado por la comisión directiva y cuerpo de Delegados/as, dirigió unas palabras a los presentes, haciendo eje en la realidad laboral, el sentido de pertenencia y los desafíos colectivos del sector.

Frente a los más de 300 asistentes, el dirigente gremial analizó el escenario político y económico actual, diferenciando los discursos de época de las conquistas históricas de los trabajadores: «La vida es todo relativo, pero hay algún momento en que hay que completar las cosas en absoluto. Fíjense si hablamos de vivir un momento difícil, eso de llevar lo relativo de un momento a lo absoluto fue lograr el convenio colectivo»

Finalmente, de cara al panorama actual y los objetivos de la organización, el titular de la seccional Mercedes indicó: » Tendremos que tener lo que hay que tener en este momento para poner el amor, la solidaridad y el compromiso al servicio de la organización, de la unidad y del compromiso para dejar intacto nuestro convenio colectivo de trabajo».

“Festejemos nuestro día, pero tengamos en cuenta que nuestro día se festeja por el convenio. Hagamos que el año que viene también tengamos día por el convenio y no que tengamos que estar hablando de otras cosas. Muchas gracias”, cerró Juan Martín Andrés.