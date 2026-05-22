El Gobierno logró media sanción para recortar subsidios de Zona Fría

MERCEDES PERDERIA EL BENEFICIO

El oficialismo libertario logró aprobar el proyecto que quita del régimen de tarifas conocido como Zona Fría a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

La ley que establece el Régimen de Zona Fría creada en el 2021 y cuya vigencia se debería extender hasta el 2031, podría ser eliminada por el Gobierno nacional si finalmente el Senado sanciona la quita del régimen de tarifas conocido como Zona Fría. Golpe a los bolsillos de los mercedinos y habitantes de más de 90 distritos de la provincia.

El gobierno de Javier Milei logró un triunfo clave en la Cámara de Diputados al conseguir la aprobación con media sanción del proyecto que reduce el alcance del régimen Zona Fría y recorta el sistema de subsidios en las tarifas de gas. La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratado en el Senado.

En ese marco, la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires Vanesa Siley (Unión por la Patria) cuestionó la media sanción que obtuvo la modificación del Régimen de Zona Fría, anoche en la Cámara baja. Y apuntó a través de una publicación en su cuenta de X: “¿Entrando al invierno le aumentan el gas a la gente?”.

“El gobierno consiguió su media sanción del proyecto que busca desarmar la Ley de Zona Fría, una política de soberanía energética impulsada en 2021 por Máximo Kirchner. Lo que antes quedaba en el bolsillo de las familias para comer, pagar cuentas o llegar a fin de mes, ahora el gobierno de Javier Milei te lo afana. Y se lo da directamente a las empresas”, disparó Siley.

En consonancia con lo anterior, la mercedina sostuvo que “en el país de Vaca Muerta -la segunda reserva de gas natural no convencional del mundo- Zona Fría fue una conquista de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Que permitió que millones de hogares accedieran a tarifas más justas en las regiones donde el invierno golpea el cuerpo, la casa y el bolsillo. Y advirtió: «Las boletas de gas van a aumentar entre un 30% y un 100%”.

“En la provincia de Buenos Aires, la ampliación de la Zona Fría alcanza a más de 1,2 millones de habitantes. Incluida mi ciudad, Mercedes, que también perdería este beneficio. A nivel nacional, son más de 4 millones de beneficiarios. No hay eufemismo que pueda ocultar el daño social que están haciendo con este nuevo tarifazo”, remarcó.