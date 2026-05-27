Ustarroz sobre el tarifazo en el gas: “Va a profundizar una situación que ya es crítica”

SOCIEDAD

El intendente Juan Ignacio Ustarroz aseguró que el tarifazo en el gas “va a profundizar una situación que ya es crítica y será un nuevo impacto en los bolsillos lastimados de nuestro pueblo”, al referirse a la posible modificación de la Ley de Zona Fría.

Se trata una medida que, de aprobarse, perjudicaría a Mercedes entre muchas otras ciudades de todo el país.

“Si finalmente sucede el cambio de la ley de Zona Fría, va a profundizar una situación que ya de por sí es crítica y será otro impacto en los bolsillos lastimados de nuestro pueblo. El primer impacto de estas medidas es siempre en el vecino”, manifestó Ustarroz en una conferencia de prensa organizada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante. La modificación de la Ley de Zona Fría, que rige desde 2021, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación y se espera ahora su tratamiento en Senadores.

De ser aprobada también en la Cámara Alta, Mercedes –sin excepciones- perderá el beneficio de la Zona Fría y los vecinos recibirán aumentos de alrededor del 100% en sus facturas de gas. También estarán afectados clubes, industrias, empresas, comercios e instituciones.

“En lo que va del año dejamos de percibir 1.200 millones de pesos de coparticipación. El parate en la obra pública nos obliga a poner recursos en donde no lo teníamos previsto. Hay programas que ya no vienen en áreas como Educación, Desarrollo de la Comunidad, Salud, Seguridad y varias más, así que ahí también. Y paralelamente el gobierno nacional les da una mano a los poderosos, bajando impuestos y desfinanciando al Estado. Imaginábamos un ajuste pero no que fuera tan salvaje. Así la ecuación no cierra”, enfatizó el jefe comunal.

Los números son, en efecto, alarmantes: 17 mil hogares sufrirán un aumento de más del 100 % en sus tarifas de gas. Así, en tres años, el aumento acumulado superará el 800%: una factura de $ 10.000 de 2023 fue de $ 60.000 en 2024 y ahora será de $ 110.000.

Mercedes en su totalidad perderá el beneficio: no hay excepciones. Cada usuario deberá destinar, en promedio, $ 60.000 al aumento en la factura de gas. En total, significaría 1.020.000.000 de pesos que saldrán de la economía local. Y hundiría a muchísimas familias en la llamada “pobreza energética”: usar más del 30% de los ingresos para abonar los servicios.

“Hay acciones que nos perjudican en el día a día. El cuadro de situación para gobernar es de una complejidad enorme: los números en ese sentido son contundentes. Y esta medida puntual nos arroja un panorama difícil de cara al invierno”, dijo Ustarroz, que en la conferencia estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Jorgelina Silva; el secretario de Hacienda, David Valerga; y la responsable de Defensa del Consumidor, Federica Bobadilla, quienes describieron distintos aspectos de lo que significa el nuevo tarifazo.

El intendente anunció que el municipio, a nivel legal, “siempre hace todas las presentaciones, pero está a la vista que el gobierno nacional no cumple las leyes ni tiene voluntad para dar respuestas a las demandas” (como por ejemplo la ley de financiamiento universitario); y recordó que “de lo que se recauda por todo concepto, el 80 % va a la Nación, el 16 % a la Provincia y sólo el 4 % a los municipios”, con lo que “proponer que el problema está en las tasas municipales, como suele decirse en redes sociales, carece de toda consistencia”.

Ustarroz, finalmente, pidió “reflexionar en conjunto sobre un hecho que habla por sí mismo”, redoblar “los esfuerzos con todos los sectores para construir unidad ante esta situación”, y “mantener los espacios donde la comunidad se reúne a trabajar, a encontrarse, a charlar, porque son los escenarios que también les dan bienestar a los vecinos”.