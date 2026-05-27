Municipios de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF aceleran políticas en favor de la niñez y adolescencia

SOCIEDAD

Se trata de la iniciativa “Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia” (MUNA).

En la misma, equipos técnicos y autoridades locales avanzan en la planificación de nuevas acciones para 2026, con foco en primera infancia, prevención de violencias e inclusión educativa.

Referentes y equipos técnicos de 22 municipios de la provincia de Buenos Aires, junto con autoridades del gobierno provincial, UNICEF y el Grupo Pharos, participaron de un encuentro de trabajo en el que se presentaron las capacitaciones y líneas de acción para el segundo semestre de 2026 de la iniciativa MUNA, con el objetivo de fortalecer políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

El trabajo intersectorial en los gobiernos municipales resulta fundamental para garantizar el bienestar de las chicas y chicos. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen derecho a contar con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental y social. Con este norte, UNICEF Argentina lleva adelante la iniciativa MUNA, que busca poner en el centro de las agendas de los municipios los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de estrategias intersectoriales que promuevan su bienestar integral.

Durante el encuentro, se generó un espacio de reflexión e intercambio entre municipios, el gobierno provincial, UNICEF y el Grupo Pharos sobre los principales avances y desafíos de la iniciativa. Este año, el trabajo se enfocará en tres ejes prioritarios: el desarrollo de estrategias integrales en primera infancia y entornos saludables, la promoción de entornos libres de violencia y el fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos para la inclusión escolar de adolescentes que dejaron la escuela. Asimismo, se abordarán otras temáticas claves como participación adolescente, oportunidades únicas, presupuesto participativo joven y mejora de la gestión fiscal y presupuestaria municipal para la garantía de derechos.

“El trabajo articulado entre los diversos actores que forman parte de la iniciativa permitió que MUNA se triplique en solo dos años, pasando de 18 a 61 municipios. Hoy queremos ir más allá: aspiramos a superar los 100 este año y a consolidar un modelo de articulación entre distintos niveles de gobierno que ya demostró resultados concretos y que está inspirando a otras provincias”, afirmó Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina.

Actualmente, 61 municipios de la provincia forman parte de MUNA, donde se logró posicionar la agenda de derechos de las infancias y adolescencias a nivel local, desarrollar autodiagnósticos y conformar unidades ejecutoras intersectoriales con participación de equipos municipales y el acompañamiento del gobierno provincial.

Así, Buenos Aires se consolida como la provincia con mayor cantidad de municipios adheridos a esta iniciativa.

A nivel nacional, MUNA se implementa en 175 municipios de 10 provincias, con la participación de más de 1.500 funcionarias y funcionarios. En 2025, la iniciativa alcanzó a casi cinco millones de chicas y chicos en todo el país.