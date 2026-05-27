Semana de la Miel: Escuelas, expo y reconocimientos

PRODUCCIÓN LOCAL

Mercedes vivió una nueva experiencia vinculando educación, producción y encuentro social en la “Semana de la Miel”.

En ella, las y los productores, como verdaderos protagonistas, compartieron experiencias con niños y niñas de una gran cantidad de instituciones educativas. El evento tuvo un excelente cierre en la Plaza San Martín, donde además se reconoció a la familia Bori por los 100 años de Apícola Mercedes.

Todos los productores de miel de Mercedes se unieron para visitar instituciones educativas durante toda la semana. Allí, las y los pequeños interactuaron con las muestras que llevaron y los elementos de trabajo, además de disfrutar la calidad de los productos que generan.

Las visitas se realizaron en la Escuela EP 17, el Jardín 901, el Jardín 917, el Jardín 914, el Jardín San Patricio, el Colegio San Antonio y el Colegio San Patricio, entre otras instituciones. Los productores Néstor Cerdá, Guillermo Bori, Gastón Prunier, Daniela, Leonardo Bori, Graciela Lavagna y Juan Reyer se fueron alternando para dar cobertura a todos los establecimientos.

El sábado, en la Plaza San Martín, se llevó a cabo una jornada muy entretenida programada por la Dirección de Producción, a cargo de Martín Boragno. Hubo exposición, charlas, cocina en vivo con Fusión de Sabores, DJ, Mercado Bonaerense, Mercado del Jacarandá y artesanos.

Un momento especial se vivió cuando se reconoció a la familia Bori, quienes llevan 100 años de producción en nuestro Partido.

Al tomar la palabra, la familia Bori expresó su agradecimiento: “Muchas gracias por el reconocimiento. Somos una familia muy grande que inició este camino con nuestro abuelo Ángel, siguió con nuestro padre, nosotros, y ahora están nuestros hijos involucrados”, comentó Guillermo en nombre de todos.

Por su parte, el jefe comunal, Dr. Juan I. Ustarroz, mencionó: “Reconocemos un emprendimiento familiar que pasa de generación en generación y eso tiene en sí un valor agregado; son gente de trabajo, honesta, y es algo que se pone de ejemplo. Para nosotros como ciudad es importante reconocer a cada hombre y mujer detrás de estas producciones tan importantes”.

“Felicitaciones a la familia Bori, que expone con creces la cultura del trabajo, el compromiso, la dedicación y la enseñanza que pasa de generación en generación con mucha pasión”, concluyó.

Estuvieron también presentes, entregando el reconocimiento, Mariana San Martín (presidenta del Concejo Deliberante), Francisco Dinova (director de Turismo), José Pisano (secretario de Educación) y, especialmente, las y los productores colegas.

Martín Boragno destacó “el gran trabajo que vienen realizando y que realizaron especialmente con las instituciones educativas”. Además, sostuvo que “luego de una reunión en la Cámara Económica se generó esta hermosa experiencia, con más de 500 estudiantes visitados y esta expo maravillosa, donde aprovechamos para reconocer públicamente a la familia Bori”.

Fueron parte de la movida Delicias de la Nona, Mieles A&M, Maiten Miel Pura, Productos de Nuestra Tierra, Apícola La Primavera y Apícola Mercedes, todas productoras de nuestra localidad.