¿Qué tengo que hacer si no me censaron?

Te explicamos en detalle los pasos a seguir si no pudiste completar personal o digitalmente el censo.

Si no pasaron a censarte, tenés la posibilidad de completar el trámite de manera simple y sin moverte de tu casa. Para eso, podés llamar por teléfono o escribir por correo electrónico y, en caso de tener dudas o dificultades, podés acercarte a la delegación de la Defensoría del Pueblo bonaerense más cercana a tu domicilio.

En el caso de que no hayas completado el censo digital, podés llamar al 0800-345-2022.

También podés escribir un correo a censo@indec.gob.ar incluyendo los siguientes datos:

-Asunto: “No fui censado/a”

-Nombre

-Provincia

-Partido/departamento/comuna

-Localidad

-Calle, número, piso, departamento

-Email y teléfono

En el caso de que hayas completado el censo digital, se considera que el censo ya está hecho y no tenés que hacer ningún trámite.