Alumnos de la escuela Industrial fabricarán baldosones para la vereda de la Escuela Normal

SOCIEDAD

Se trata de una destacada iniciativa que fusiona la educación técnica, el compromiso comunitario y la planificación urbana.

Desde la Municipalidad de Mercedes y la Escuela Técnica N° 1 (Escuela Industrial) se puso en marcha el proyecto conjunto para la fabricación de baldosones. El objetivo principal será renovar las veredas de la Escuela Normal de cara a su histórico 140° aniversario, que se celebrará en 2027, una solicitud realizada por parte de la Cooperadora Escolar del Normal.

El proyecto se formalizó con la entrega de moldes e insumos por parte del municipio a las autoridades y alumnos de la institución educativa. En la realización conjunta, intervienen tres áreas municipales (Educación, Desarrollo de la Comunidad y Servicios Públicos) junto a las comunidades y cooperadoras de ambas escuelas. Los estudiantes de la especialidad Maestro Mayor de Obra de la Escuela Industrial serán los encargados de fabricar parte de los baldosones.

La misma, es una acción impulsada por la secretaria de desarrollo de la comunidad. La Lic. Jorgelina Silva destacó “la importancia de poner al servicio de las escuelas nuestras herramientas para este tipo de iniciativas que son ejemplares, articulando entre dos instituciones, y con un gran beneficio social dado que van a mejorar el espacio público compartido, el que toda la comunidad, además de una de las escuelas, utiliza a diario, como son las veredas”.

José Luís Pisano, secretario de Educación, resaltó la importancia de esta articulación de cara al próximo año de aniversario: “Es una acción articulada entre tres áreas de la municipalidad junto con la escuela industrial y la escuela normal. En comunidad desarrollamos una solución que, por un lado, se viene reclamando hace rato, y, por otro lado, también la enmarcamos en el 140 aniversario de la escuela normal el año que viene”.

Por su parte, la directora de la Escuela Industrial, María Ángeles Gobetti, subrayó el valor pedagógico de la propuesta y el impacto positivo ante el respaldo estatal: “Buscando siempre poder aplicar el saber en la práctica, surge la iniciativa desde la municipalidad de poder implementar el armado de baldosones dentro de la escuela. Para aplicar todos los conocimientos de teoría en la práctica, que es fundamental en lo que es la educación técnica, poder articular con la municipalidad y que nos puedan proveer de los insumos necesarios es una instancia extremadamente fortalecedora”.

El intendente municipal, Juan Ustarroz, acompañó la presentación y se mostró orgulloso del esfuerzo diario de los jóvenes y del cuerpo docente. “Para nosotros, como municipio, es un orgullo y un honor acompañar el enorme trabajo que hacen los chicos y chicas de la escuela industrial. Hoy, estamos aportando los moldes para que puedan hacer baldosas para arreglar ellos mismos la escuela y también para la vereda de la escuela Normal. Me parece un ejemplo enorme de compromiso, de amor, de solidaridad y, fundamentalmente, del trabajo”, afirmó el jefe comunal.