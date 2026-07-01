El tren Sarmiento no funcionará durante cuatro días entre Once y Moreno por obras

TRANSPORTE

Trenes Argentinos anunció la interrupción del ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento.

La suspensión será total y momentánea. De este modo, la empresa estatal compartió en sus canales oficiales la razón del corte y detalló qué días del mes de julio no funcionará.

De acuerdo a la información brindada por Trenes Argentinos, el ramal Once-Moreno se verá interrumpido desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 del mismo mes. La compañía se encuentra en un plan de mejoras a nivel general, correspondiente a la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional.

Además, incluyeron un cronograma con diferentes opciones alternativas que replican el camino del tren desde Moreno a Once y viceversa.