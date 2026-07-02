Pruebas Aprender 2025: 7 de cada 10 alumnos de primaria tuvieron los niveles esperados en Lengua

EDUCACIÓN

El Gobierno adelantó los resultados de la evaluación nacional realizada en 2025.

También se informó mejoras en Matemática, aunque sin difundir el informe completo.

Se dio a conocer un adelanto de los resultados de las Pruebas Aprender 2025, que evaluaron los aprendizajes de estudiantes de sexto grado de escuelas primarias de todo el país. Según los datos difundidos, el 76,9% de los alumnos alcanzó niveles satisfactorios en Lengua, el registro más alto de la última década de acuerdo con la información oficial, mientras que el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico se redujo al 4,9%.

La evaluación fue realizada a unos 750.000 estudiantes de más de 20.000 escuelas de las 24 jurisdicciones del país. Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que se alcanzó una participación récord, con el 95% de los establecimientos educativos y el 84% de los alumnos convocados presentes durante la prueba. No obstante, hasta el momento el Gobierno no publicó el informe completo ni precisó una fecha para su difusión.

De acuerdo con la información oficial, los resultados representan una mejora respecto de la edición 2023 de Aprender, cuando el 66,4% de los estudiantes había alcanzado los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua y el 11,9% se encontraba por debajo del nivel básico. Más de 80.000 alumnos adicionales alcanzaron los aprendizajes esperados en esa área.

El Ministerio también indicó que las 24 jurisdicciones registraron mejoras en Lengua y sostuvo que los avances más significativos se observaron en aquellas provincias que partían de desempeños más bajos.

En Matemática también se informaron avances, cinco de cada diez estudiantes alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado, un porcentaje similar al registrado en la evaluación de 2023, cuando esa proporción fue del 51,5%.