El dólar tuvo en junio el valor más alto en 7 meses

ECONOMÍA

Al cierre de junio, el precio del dólar avanzó 5% y cerró con el valor más alto desde hace 7 meses.

Estuvo incluso por encima de la inflación esperada para junio, la cual estiman que será del 2% o inferior.

En el primer semestre de 2026 se mantuvo estable, sin sobresaltos y promediando en los $1.400. Pero concluyendo, en el último mes del semestre, el dólar tomó impulso y escaló un 5% mensual.

Factores:

El consumo en el exterior, marcado por el Mundial 2026, también mete presión al dólar. Esto se suma a la mayor demanda que reclamaron los usuarios, aunque fue menor.

De acuerdo con los últimos datos del Banco Central (BCRA), las personas humanas compraron US$1.804 millones en mayo, 20% menos contra abril. La demanda se contrajo, aunque al dólar le afectó igual.

Mientras que el Banco Central tuvo que moderarse. En la práctica, una mayor intervención de la autoridad monetaria presiona sobre la cotización del dólar, dado que inyecta pesos en la economía que pueden quedar sin ser absorbidos y generar una presión inflacionaria.

Las compras de junio cerraron, finalmente, en US$1.418 millones, casi la mitad de lo que se había adquirido en mayo.

El dólar oficial cerró el 30 de junio de 2026 a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en Banco Nación.