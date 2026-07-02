Kicillof: “Nuestra única agenda es la de las necesidades de nuestro pueblo y la de contribuir a la construcción de una alternativa”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en la ciudad de La Plata una reunión con intendentes bonaerenses de todas las secciones electorales, legisladores nacionales y provinciales; y dirigentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En ese marco, Kicillof destacó: “El Movimiento Derecho al Futuro nació con el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo”. “Nuestro accionar está guiado por el debate para tomar decisiones y actuar: estamos representando un espacio con vocación de llegar a todos los territorios, que despierta un enorme interés en todas las provincias y busca sumar a quienes quieren proponer un modelo distinto para la Argentina”, agregó.

“Hoy enfrentamos a un Gobierno nacional que aplica un modelo de exclusión y que forma parte de un entramado internacional impulsado por la derecha más poderosa a nivel global”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “nosotros no vamos a caer en ninguna provocación: nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.