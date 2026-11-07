PRIMEROS PASOS DEL PAPA LEÓN EN SUDAMERICA

Desde su arribo al país hermano Uruguay, el Santo Padre a tenido palabras de concientización a todos los que lo puedan escuchar.

En la misa del día de hoy hablo: El papa reflexionó durante la misa en la ciudad uruguaya de Paysandú sobre la importancia de construir puentes, fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir la fe.

Al referirse al puente General Artigas, que une al país con Argentina, el pontífice señaló que su presencia permite imaginar sus beneficios y afirmó: “Qué importante es ser constructor de puentes.

Construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la fe es nuestra vocación”, expresó. También remarcó la necesidad de contar con bases firmes: “Es necesario que el puente tenga buenos cimientos para que no sucumba ante la fuerza del viento y las aguas”.

El pontífice también se refirió al mate como un símbolo de amistad y encuentro. “El mate está en cada reunión de amigos; esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado pueden explicar mucho mejor que yo. También hasta Roma ha llegado el mate”, dijo.

“Es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro. Nos enseña a compartir encuentros, es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Cada detalle posee un significado propio. También acompaña espacios de soledad. Con el mate se dialoga sin palabra”, concluyó.

Este fue el primer mensaje, un mensaje bien sudamericano, resaltando la unidad que necesitamos, el tender puentes y el compartir bien propio.