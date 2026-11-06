En Luján, Kicillof presentó el operativo por la visita del Papa León XIV a la PBA

SOCIEDAD

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV”, afirmó el gobernador Axel Kicillof.

Las palabras del gobernador, se dieron presentar el operativo por la visita del Papa León XIV. Fue en el Museo de Bellas Artes de Luján, junto al arzobispo Jorge Eduardo Scheinig; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Leonardo Boto.

En ese marco, Kicillof afirmó: «No se trata de una visita más, es un hecho histórico y un acontecimiento de enorme significado espiritual, humano y social. En este contexto tan complejo que atraviesa el país y el mundo, dominado por la incertidumbre, la desigualdad y la violencia, la palabra de León XIV adquiere un valor extraordinario”.

“Para los argentinos esta visita tiene además un significado muy especial: León XIV recoge y continúa el enorme legado de nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes”, sostuvo el Gobernador, y señaló: “Francisco no pudo regresar a la Argentina, pero estamos seguros de que en estos días sus luchas, su recuerdo y su mensaje van a estar más vivos que nunca”.

El Gobierno provincial desplegará dos dispositivos especiales para las visitas del Papa León XIV a Claypole y Luján, con un importante operativo sanitario, de seguridad y asistencia para garantizar el cuidado de los fieles. En total, contará con más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro de campaña y dos helicópteros sanitarios.

Por su parte, el arzobispo Scheinig remarcó: “La visita del Papa será un momento sagrado y religioso para que estemos unidos y juntos, superando enfrentamientos y divisiones”. “Traigan a Luján el corazón cargado de peticiones y disfruten de este encuentro histórico donde la Virgen, el Papa y el pueblo creyente serán los protagonistas”, señaló.

En materia de seguridad participarán 12.000 efectivos, con apoyo de motos y helicópteros y se dispondrá de más de 10.000 voluntarios. Además, el dispositivo incluirá más de 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para transmitir en vivo las actividades. Toda la información sobre el operativo podrá consultarse y descargarse desde la página https://visitadelpapapba.gba.gob.ar