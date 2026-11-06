El Municipio entregó subsidio a «Sol de Invierno» para construir su nuevo jardín

EDUCACIÓN

El intendente Juan Ignacio Ustarroz entregó un subsidio para el inicio de la construcción del nuevo jardín de infantes, como así también materiales para el desarrollo de la educación ambiental.

Ante la asistencia desde el gobierno comunal, Pia Zunino, directora de la institución dijo: “Cada vez que tenemos una necesidad contamos con el Municipio”.

La entrega del aporte económico permitirá solventar el 50% de las tareas de movimiento de suelo, etapa fundamental para continuar con la edificación del nuevo espacio que hoy tiene su sede sobre la calle 14. Además, en el marco de las políticas de promoción de la educación y el cuidado ambiental, el área de Ambiente —dependiente de la Secretaría de Salud— instaló campanas de reciclaje en el establecimiento, cumpliendo con el compromiso asumido con los alumnos. También formó parte de la comitiva el subsecretario de Servicios Públicos, Luís Ponce.

Por su parte, el intendente Juan Ignacio Ustarroz valoró la articulación colectiva y el compromiso de las familias: “Para nosotros siempre es una alegría enorme acompañar a una comunidad tan activa y comprometida como la de Sol de Invierno. Creemos firmemente que el camino es la construcción colectiva: cuando las familias, los docentes y el Estado aúnan esfuerzos, los sueños y los proyectos se materializan. Además, nos llena de orgullo ver el compromiso de los chicos con el cuidado del ambiente; hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada y acercando estas campañas de reciclaje para seguir fomentando hábitos sustentables desde las aulas”, sostuvo el mandatario local.

El secretario de Educación, Prof. José Luís Pisano, remarcó la importancia del crecimiento de la institución: “Estamos en la Escuela Sol de Invierno junto al intendente y parte del equipo municipal para acercar un subsidio a esta escuela que viene desarrollando un crecimiento constante año tras año. Para nosotros, aportar para la construcción del futuro jardín en el terreno donde hoy funciona la primaria era súper importante, porque es una comunidad cada vez más grande que necesita unificar sus espacios”, expresó.

Asimismo, Pisano enfatizó la premisa de la gestión local: «Como Municipio queremos acompañar todo lo que tenga que ver con escuelas de alternancia, alternativas pedagógicas y todo lo vinculado a la educación. El intendente nos marca siempre trabajar codo a codo, por eso acercamos esta ayuda que equivale a la mitad del movimiento de suelo para la obra del futuro jardín, cuya primera etapa ya está concretada».