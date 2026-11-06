INDEC reveló que más de un tercio de los hogares urbanos no posee Gas de red

SOCIEDAD

El INDEC dio a conocer los resultados del informe sobre condiciones de vida correspondientes al primer semestre de 2026.

El mismo, abarca un grueso de 10,2 millones de hogares distribuidos en 31 aglomerados urbanos del país.

El relevamiento, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), expone disparidad en el acceso a los servicios públicos básicos, con el gas de red como uno de los servicios con mayor déficit.

Según el informe, el servicio de gas de red llega apenas al 64,6% de los hogares analizados, lo que deja a un 35,4% de las viviendas -más de un tercio- fuera de esa prestación.

A diferencia de la situación del gas, la cobertura de agua corriente muestra un alcance del 90,9% de los hogares, mientras que el 9,1% restante no accede a la red. Por su parte, los desagües cloacales registran una cobertura del 73,1%, dejando a un 26,9% de las familias sin conexión al sistema cloacal.

En cuanto al régimen de tenencia de los inmuebles, el 61,7% de los consultados es propietario de la vivienda y del terreno, el 20,9% alquila o arrienda, y el 17,4% corresponde a otras formas de ocupación.

Finalmente, el estudio detalla que el 61,1% posee cobertura de salud prepaga, obra social o mutual, mientras que el 17,8% depende exclusivamente del sistema público y un 21,1% tiene al menos a un miembro en esa misma condición.