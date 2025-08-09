Plan Resurgir: municipio entregó plantas de durazno para impulsar la producción local

En el marco del Plan Resurgir, la Dirección de Producción del Municipio concretó una entrega de plantas de durazno a vecinos y vecinas de la ciudad, con el objetivo de promover prácticas sustentables, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del trabajo mercedino.

La actividad se llevó a cabo en el Vivero Municipal y contó con la presencia del intendente Juan Ustarroz, el director de Producción Martín Boragno y el responsable de Espacios Verdes Darío Taramasco.

En ese marco, el jefe comunal remarcó la importancia de sostener políticas públicas que fortalezcan la producción local. “Seguimos fortaleciendo este programa que ya entregó miles de plantas, árboles frutales y especies nativas. Es una iniciativa que nace del trabajo articulado entre el municipio, las instituciones y los vecinos”, expresó Ustarroz.

Por su parte, el titular del área de Producción, destacó que cada entrega es “una oportunidad para seguir construyendo una ciudad productiva” y recordó que el plan fomenta tanto la producción familiar como la comunitaria.

Durante la jornada, se brindó información técnica sobre el cuidado y plantación de cada especie. Además, se realizó un reconocimiento al productor José Luis Vitale, quien a través del Plan Resurgir logró conformar un monte frutal del que ya obtuvo sus primeras cosechas, comercializó sus frutos y elaboró mermeladas caseras presentadas en la Fiesta Nacional del Durazno.