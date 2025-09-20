PBA restringió el uso de teléfonos celulares en las escuelas

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto que propone “mejorar la calidad educativa, proteger la atención de los estudiantes y fomentar un uso responsable de la tecnología desde la infancia”.

Se restringirá el uso del celular en los menores de 12 años. Así, PBA se convertirá en la tercera del país – Neuquén y Salta ya tiene una ley – en aplicar esta medida, sumadas a la Ciudad de Buenos Aires que también restringió el uso de los dispositivos móviles.

El poder Ejecutivo provincial informará a partir de qué momento comienza a regir la norma.

El proyecto fue trabajado en conjunto por el senador de UxP, Emmanuel González Santalla, y la senadora del GEN, Lorena Mandagarán. «Con la sanción de esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires», remarcó Santalla.

Respecto de los detalles de la ley, aseguró que no se trata de una “prohibición total” de la utilización del celular, sino de «organizar su uso» y «ponerla al servicio del aprendizaje».

Datos del informe PISA 2024:

Argentina presenta el mayor nivel de distracción en clase por el uso de dispositivos. Más de la mitad de los adolescentes de 15 años admitió perder concentración por su propio celular o el de sus compañeros. En la provincia, el 54% de los alumnos reconoce sufrir este problema.