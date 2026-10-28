El Ciclo Alfonsina cerró el año con una noche de poesía, música y encuentro en Casa Balero

CULTURA

La propuesta reunió a escritores, músicos y artistas en una velada que invitó a compartir textos, canciones, libros y distintas expresiones creativas.

También participó la Biblioteca de la Dirección de Política, Género y Diversidad y hubo una muestra de serigrafías de Mel Garabello.

La velada fue pensada como un espacio abierto al intercambio, donde distintas expresiones artísticas pudieron encontrarse entre las mesas y las personas que se acercaron. La poesía tuvo un lugar destacado a través de la participación de Noelia Alcayaga y posteriormente Ángel Rutigliano, quien presentó su libro “La absurda hegemonía de lo cotidiano” acompañado en el escenario por una divertida y exquisita moderadora como lo fue Eugenia Nasso con el público.

La música también acompañó la noche de la mano de Lorena Mayol, sumando otra dimensión a una propuesta que buscó generar un clima cálido y cercano, en el que la literatura y las expresiones artísticas pudieran circular de manera natural.

A la propuesta se sumó además la artista Mel Garabello, quien acompañó el encuentro con sus serigrafías, incorporando imágenes y nuevas formas de expresión a este espacio de creatividad constante.

Como parte de la iniciativa, la Biblioteca de la DPGDM volvió a salir a pasear y acercó una selección de libros para que quienes participaron pudieran descubrir nuevas lecturas, recorrer sus páginas y elegir algún ejemplar para llevarse en préstamo. Una manera de acercar la literatura a otros espacios y, al mismo tiempo, promover el encuentro cotidiano con los libros.

El cierre del Ciclo Alfonsina contó también con el acompañamiento de Casa Balero, que nuevamente abrió sus puertas para recibir una actividad cultural y comunitaria.

De esta manera, el ciclo despidió el año reafirmando una propuesta que encuentra en la poesía, la música, los libros y el arte distintas maneras de generar comunidad.