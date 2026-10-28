Juegos Bonaerenses: 19 medallas record para delegación mercedina

DEPORTES

Más de 220 deportistas mercedinos, acompañados por la Municipalidad a través de la Dirección de Deportes, obtuvieron 19 medallas quedando en el puesto 31° de la clasificación final de toda la provincia, siendo la mejor ciudad de la región.

Fueron 7 de oro, 5 de plata y 7 de bronce. “Es una alegría enorme saber que finalizan una experiencia inolvidable, que no sólo les permite competir, sino también encontrarse y disfrutar” comentó el jefe comunal Juan I. Ustarroz.

Concluyó en Mar del Plata la 35ª edición de las finales provinciales. La delegación mercedina cerró una participación sumamente satisfactoria con un total de 19 medallas), consolidando una experiencia formativa, inclusiva y repleta de alegrías.

Llegó a su fin una semana cargada de emociones, esfuerzo y compañerismo en la ciudad balnearia de Mar del Plata. La delegación de Mercedes, integrada por más de 220 representantes entre jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, cerró hoy su paso por las finales de los 35° Juegos Bonaerenses.

A lo largo de toda la competencia, los atletas contaron con el acompañamiento constante del equipo de la Dirección de Deportes del Municipio. Estuvieron presentes coordinando la logística, alentando y cuidando a cada participante sus responsables, Martín Silvestre, junto a Mariana Saboredo, Belén Tejedor, Pablo Massa, e integrantes del cuerpo de profesores y técnicos de la cartera deportiva, cuyo trabajo conjunto fue clave para garantizar una experiencia cuidada, formativa e inolvidable para la juventud y los adultos mayores de la ciudad. La nutrida delegación contó así con un apoyo constante.

Medallero

La delegación local completó una cosecha de 19 medallas en total, distribuidas de la siguiente manera:

Medallas Doradas: Lola Montenegro (Atletismo), Santino Montenegro (Natación), Adolfo Borda (Atletismo), Emilia Bartolomeo (Natación), Clara Landini (Atletismo PCD), Sergio Perata y Roberto Iribarne (Mus Adultos Mayores) y Bautista Cerverizzo (Tenis de mesa).

Medallas de Plata: Gimnasia Artística Sub 18, Thiago Bustos (Atletismo PCD), Juan Ramponi (Tenis), Aaron Cazenave (Tenis), Handball Sub 14 Escolar femenino.

Medallas de Bronce: Francesca Nava (Atletismo), Gimnasia Artística CEF N° 40 Sub 13, Carlos Barrionuevo (Atletismo), Ester «Pichi» Biaginni (Burako Adultos Mayores), Softbol Sub 16 masculino, Softbol Sub 18 masculino, Fútbol PCD CEF N° 40.

Con el orgullo del deber cumplido, el regreso a Mercedes marcó el cierre de una gran experiencia, ratificando al deporte como una herramienta fundamental de inclusión, encuentro y crecimiento comunitario.

A nivel provincial, Mercedes obtuvo el puesto 31 de 135 distritos, mientras que Luján 63, Chivilcoy 39, Giles 130, Suipacha, 94, Bavarro 64 y San Antonio de Areco 114.