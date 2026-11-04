PBA lanza la Línea 148 para orientar a los consumidores

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El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de PBA confirmó que todos los proveedores y comercios deberán consignar a la Línea 148 en sus facturas y tickets a consumidores finales.

 

El anuncio se da en el marco de la Ley 13.987, a través de la Resolución publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre de 2026. Esta nueva línea reemplaza al número 0800 de orientación a consumidores, que ya no se encontraba operativo.

La puesta en funcionamiento de la Línea 148 se da en el marco de las distintas políticas que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof, a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa, en materia de defensa de los derechos de consumidoras y consumidores, por vía de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense.

De esta manera, la Línea 148 será la vía telefónica gratuita para brindar asesoramiento a las y los consumidores y usuarios bonaerenses y deberá figurar en las facturas y tickets emitidos a consumidores finales en la provincia de Buenos Aires. El plazo para adecuar tickets y facturas es de 30 días corridos por lo que será obligatorio a partir del próximo 21 de noviembre.

La instrumentación de la Línea 148 como canal de comunicación directa y gratuita se da en el marco del Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia, creado por la Ley 14.828, para asesorar, asistir, orientar e informar a la ciudadanía en distintos temas, incluida la defensa de consumidores y usuarios.

La Resolución reglamenta la Ley 13.987, que obliga a incluir en forma legible y destacada en las facturas y tickets el número de teléfono gratuito del Departamento de Orientación al Consumidor, o del organismo que lo reemplace, con la leyenda “Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires”.

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