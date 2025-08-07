PBA creo el programa «Mayores bonaerenses activos»

La iniciativa, surgida en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial, va a distribuir casi 195 millones de pesos durante este año entre municipios y entidades privadas que hagan actividades pensadas para adultos mayores.

El programa se oficializó el miércoles mediante la Resolución 1479/25 de la cartera liderada por Andrés Larroque. Allí se explica que Mayores Bonaerenses Activos busca “garantizar un proceso de envejecimiento activo y en condiciones dignas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social”.

Por ende, PBA otorgará subvenciones mensuales a las instituciones de la sociedad civil, entidades religiosas y municipios que brinden atención alimentaria y desarrollen actividades sociales o recreativas dirigidas a personas mayores de 60 años. La beca será de 40 mil pesos por cada adulto mayor y desde el Ministerio estiman que solo este año van a invertir $194.400.000.

El programa busca potenciar a esos espacios comunitarios a los que asisten las personas mayores para hacer actividades de distintos tipos (lúdicas, recreativas, formativas, culturales y sociales). Los Centros para Personas Mayores alcanzados por esta iniciativa no deben tener carácter terapéutico ni de permanencia.

Para acceder a la beca de $40.000 mensuales las entidades deberán presentar una serie de documentos en donde se detalle las actividades que realiza y la nómina de personas beneficiadas. Superado este trámite, el Ministerio va a firmar un convenio de hasta 24 meses para poner en marcha la subvención.