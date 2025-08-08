PBA continúa su reclamo por el deterioro en la recaudación nacional de impuestos coparticipables

El ministro de Economía de PBA, Pablo López, lanzó una dura crítica al Gobierno nacional a través de la red social X (ex Twitter).

En su posteo, López considera: “La recaudación nacional de impuestos coparticipables continúa por el piso. Este sendero se consolida con el estancamiento de la actividad”.

La caída interanual de los recursos que se distribuyen entre Nación y provincias es del 9,5% en comparación con 2023, por lo que explicó el ministro que ello que representa una pérdida de $7 billones.

También, el ministro bonaerense, argumentó que afecta a las familias argentinas. “El mal desempeño de la actividad económica y el deterioro de los salarios no sólo castigan a las familias, sino también a la sostenibilidad de las finanzas provinciales”.

Para cerrar, el ministro reprochó el modelo económico que impulsa la administración nacional: “Este modelo deja un saldo de millones de perdedores y un puñado de ganadores. Debemos frenarlo en las urnas”.