PBA concretó una nueva Ronda de Negocios en San Fernando

El encuentro contó con más de 250 empresas locales inscriptas.

Las Rondas de Negocios son una exitosa política provincial para incentivar la interacción entre empresas bonaerenses y promover la actividad productiva y comercial

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires organizó este jueves en San Fernando una nueva Ronda de Negocios, que tuvo lugar en el complejo Bahía Punta Chica y en la que se inscribieron 250 pymes, cooperativas y grandes empresas de la zona, dando lugar a cerca de 1000 entrevistas de negocios.

Desde 2022, la Provincia ha organizado 95 Rondas de Negocios, en una política que ya ha convocado a más de 20.800 pymes, emprendimientos y cooperativas bonaerenses. Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha o Impulso al Comercio, el programa Producción Bonaerense, Clínica Tecnológica o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

Estos encuentros de trabajo se dan en el marco de las políticas de estímulo a la producción que lleva adelante el Gobernador Axel Kicillof, a través de la cartera productiva que encabeza el ministro Augusto Costa. Las Rondas de Negocios permiten establecer vínculos comerciales y productivos, generando así nuevas oportunidades de negocios.

En la Ronda de Negocios de San Fernando también participaron la subsecretaria de Industria y Pymes de la Provincia, Mariela Bembi y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar; así como también representantes de distintos organismos provinciales como la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), FOGABA, Banco Provincia, el Ministerio de Ambiente de la Provincia, la Autoridad del Agua y Radio Provincia.

Las Rondas de Negocios son una política pública de la cartera productiva provincial que ha demostrado resultados exitosos para que las empresas obtengan nuevos contactos comerciales y concreten ventas. El 95 por ciento de las empresas asistentes asegura haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación.

Las próximas Rondas de Negocios organizadas por el Estado provincial serán la Ronda Multisectorial de Carlos Casares (28/10) y la Ronda de Negocios para los sectores de Petróleo, Gas, Minería y Energía en La Plata (27/11), un encuentro temático de gran magnitud que estará destinado a sectores estratégicos para el desarrollo del entramado productivo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.