Patricia Bullrich se entusiasma con la conformación del nuevo Senado

La flamante legisladora de La Libertad Avanza (LLA) expresó su optimismo porque entiende que la nueva conformación de la Cámara alta le permitirá al oficialismo avanzar con su agenda de reformas estructurales.

“Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, dijo la ex ministra de Seguridad. “Nosotros tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que a nosotros nos importa”, indicó en declaraciones radiales.

“Ya estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”, aportó sobre la intensión de consensuar una reforma laboral.

“No siempre necesitás que te voten aquellos que piensan totalmente distinto, tenés que juntar los que piensan similar y con eso sacar la ley. Porque discutir con alguien que piensa totalmente diferente no tiene sentido”, sostuvo sobre la oposición. «Discutiremos con quien tiene voluntad reformista”, agregó.

Por último, celebró la reincorporación de Francisco Paoltroni al bloque: “Él había tenido algunas diferencias al principio y estaba afuera, pero ahora de nuevo se sumó. Me parece que es importante, tenemos que reagrupar a todos los senadores que tienen voluntad de cambio y Paultroni tuvo algunos desencuentros, pero ya está de nuevo adentro”.